Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Дубровском районе прокурором назначили Дмитрия Крауса. Приказ о его назначении подписал Генеральный прокурор Российской Федерации.Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Родился Дмитрий Олегович в 1980 году в городе Иваново. В 2002 году окончил Брянский государственный университет.

После окончания университета работал в должности помощника прокурора Жуковского района, прокурором отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Брянской области, заместителем прокурора Жуковского района, прокурором города Сельцо, прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.

Классный чин – старший советник юстиции.

Напомним, в Советском районе Брянска прокуратуру возглавил Ярослав Шепида.