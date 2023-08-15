Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Севском районе прокуратура требует обследовать аварийный дом. Надзорное ведомство провело проверку. В результате установили, что многоквартирный дом в Севске на улице Советской изношен на 60 процентов. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- При этом администрацией меры по проведению технического обследования многоквартирного дома на предмет аварийности не предприняты даже после вмешательства прокуратуры, -рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура подала иск в суд и потребовала признать бездействие администрации незаконным и обязать организовать и обеспечить проведение обследования элементов ограждающих и несущих конструкций дома специализированной организацией на предмет его технического состояния и получить заключение.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Решение суда в законную силу не вступило.