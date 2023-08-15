Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области осудили 19-летнего курьера телефонных мошенников. Житель Новокузнецка Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время расследования и в суде установили, что днем, 18 мая этого года парень вместе со своим знакомым по поручению в одном из мессенждеров от неизвестного человека, с которым он познакомился там раньше, приехал в Клинцы.

Он вместе с соучастником обманул двух местных жительниц. Он ввел женщин в заблуждение популярной вымышленной историей о необходимости передачи ему денежных средств за непривлечение к уголовной ответственности их родственников. Злоумышленнику удалось заполучить 480 тысяч рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники подразделения уголовного розыска МО МВД России «Клинцовский».

- Деньги у фигурантов изъяли и отдали потерпевшим, - говорят в Следственном комитете. - А виновному дали два года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело рассматривает суд.