В ветаптеку Брянской ветеринарной клиники ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступил биопрепарат для утилизации побочных продуктов животноводства

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В России сельское хозяйство является важной отраслью. Для его развития необходимо использовать современные технологии в повышении эффективности производства, качества продукции и снижении негативного влияния на окружающую среду.

Натуральный концентрированный биопрепарат «Compost-10», разработанный специально для утилизации навоза КРС, свиней, куриного помета стал доступен для покупателей ветеринарной аптеки Брянской ветеринарной клиники ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Устойчивые термофильные бактерии “Биолатик” (Biolatic) быстро справляются с интенсивными отходами сельскохозяйственных животных и птицы, ускоряют процесс ферментации навоза в качественный компост. Другие компосты (на основе мезофильных бактерий) требуют больших затрат, поскольку в них микроорганизмы погибают уже при высоких температурах. За счет высокого концентрата полезных бактерий (на 1 грамм продукта 20 млрд. бактерий) данное средство очень рентабельно и экономически выгодно.

Продукт расфасован в порошковом виде в плотный вакуумный пакет. В удобрении есть все необходимые микроэлементы для растений и отсутствуют патогенные микроорганизмы.

«Compost-10» снижает класс опасности отходов. За 7-15 дней брожения компоста образуется минерализованное удобрение, при этом исчезают патогенная микрофлора и паразиты, в том числе насекомые. Токсичные газы и неприятный запах пропадают без следа, что также уменьшает пагубное воздействие на экологию.

Уточнить информацию по вопросу приобретения биопрепарата и получить консультацию специалиста можно по телефонам 8(4832)40-30-60, 8(4832)32-23-30, e-mail: veterinar@bmvl.ru. Мы находимся по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Круглосуточно!

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