Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянской Жуковке 42-летнего мужчину обвиняют в убийстве местного жителя. Днем 9 августа этого года около одного из домов по улице Некрасова нашли тело 49-летнего местного жителя. Завели уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

У следователей изначально не было сведений о человеке, совершившем преступление, также и о свидетелях.

- В результате проведенного комплекса следственных и процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, установлено лицо, подозреваемое в совершении убийства, - рассказали в Следственном комитете. - Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 45-летний житель города Жуковка.

При задержании мужчина отказался давать показания. Но, оценив предъявленные ему следователем доказательства, признал свою вину в содеянном и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

По версии следствия, днем 8 августа этого года мужчина был около одного из домов по улице Некрасова в городе Жуковка. Он поссорился с местным жителем и несколько раз ударил его по голове. Мужчина умер на месте происшествия.

Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве, по решению суда его заключили под стражу.