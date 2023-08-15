В Брянске яму с водой на улице Дуки, куда упала женщина, выкопали газовики

В Брянске яму с водой на улице Дуки, куда упала женщина во время ливня, выкопали газовики. Газовая служба проводила работы на проезжей части. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Было выяснено, что работы на проезжей части проводила газовая служба, а не городские дорожники, как указывалось в ряде публикаций, - рассказали в мэрии города. - Городская администрация, безусловно, несет ответственность за всё происходящее в городе, но в данном случае обеспечить безопасность при проведении подобных работ была обязана подрядная организация, ведущая прокладку газопровода. Этот случай также стал поводом для проведения проверки правоохранительными органами.

Газовая служба возместила моральный ущерб пострадавшей женщине.

Напомним, инцидент произошел 11 августа на улице Дуки. Женщина упала в яму с водой. Видео опубликовали в соцсетях.