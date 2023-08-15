Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Унечском районе после столкновения мотоцикла с легковушкой погибла 72-летняя женщина. ДТП произошло 14 августа около восьми часов утра на седьмом километре дороги «Унеча-Робчик». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 79-летний водитель мотоцикла «Урал» с боковым прицепом, в котором находилась 72-летняя женщина, ехал со стороны Унечи в направлении села Старая Гута. Поворачивая налево на второстепенную дорогу, он не уступил автомобилю ВАЗ 211102. За его рулем начинающий водитель ехал в прямом направлении в сторону Унечи.

- В ДТП пассажирка мотоцикла скончалась на месте, - говорят в Госавтоинспекции. - 79-летнего водителя госпитализировали.

По факту ДТП проводят проверку. Выясняют причины и обстоятельства автоаварии.