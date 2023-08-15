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НовостиОбщество15 августа 2023 6:18

В Брасовской больнице практиковались студенты медицинских вузов

Опыт и навыки получили 11 будущих медиков
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брасовской центральной районной больнице прошли практику 11 студентов медицинских вузов. Из них шесть человек обучаются по целевому направлению. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

За июнь и июль практических занятий они получили нужные опыт и навыки работы. Это пригодиться ребятам в будущей профессиональной деятельности.

Практика необходима для данной специальности. Ведь профессии медика влечет ответственность за жизнь и здоровье людей.