В Брасовской больнице практиковались студенты медицинских вузов

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брасовской центральной районной больнице прошли практику 11 студентов медицинских вузов. Из них шесть человек обучаются по целевому направлению. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

За июнь и июль практических занятий они получили нужные опыт и навыки работы. Это пригодиться ребятам в будущей профессиональной деятельности.

Практика необходима для данной специальности. Ведь профессии медика влечет ответственность за жизнь и здоровье людей.