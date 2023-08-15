Команда «Мираторга» выиграла первый футбольный турнир в сезоне

Фото: пресс-служба АПХ "Мираторг".

Команда агропромышленного холдинга «Мираторг» стала победителем первого футбольного турнира в истории нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность», который открылся в Выгоничах накануне Дня физкультурника. Это первый кубок, завоёванный футболистами компании в нынешнем сезоне, а принимал его из рук организаторов от имени команды нападающий Иван Метлицкий — по своей основной специальности оператор цеха потребительской упаковки комплекса по убою и переработке КРС.

«Я случайно узнал о том, что есть команда «Мираторга», в которой ребята играют в свободное от работы время. Я люблю футбол, в детстве занимался им, поэтому сразу же нашёл контакты, списался, стал посещать тренировки и играть», — рассказывает Иван.

Футбольная команда «Мираторга» существует с 2016 года — в ней играют реальные работники компании — от увлечённых футболом рабочих до руководителей разного уровня. На тренировки дважды в неделю на арендованное поле в «Локомотиве» они приезжают после рабочего дня.

Инициатива создания была проявлена «снизу», а руководство холдинга поддержала начинание. Для футболистов арендуется поле, закупается форма и инвентарь, выделяются средства для проведения тренировок и выездов на игры и турниры — в том числе и всероссийского уровня.

Фото: пресс-служба АПХ "Мираторг".

«У нас в компании создаются все условия для развития спорта. Занятия спортом всегда сплачивают, а чем сплочённей коллектив, тем он продуктивнее на производстве. Одна команда – одна задача. Работе футбол не мешает, даже способствует улучшению КПД — когда люди играют в одной команде, то и в работе они приходят друг другу на помощь для достижения более высоких результатов», — говорит капитан команды «Мираторга», руководитель ремонтно-технологического участка Сергей Полусмак. Именно ему, игравшему в середине 2000-х в любительской лиге Брянской области, пришла семь лет назад идея собрать команду футболистов-единомышленников — идея, поддержанная руководством холдинга. Сергей и сейчас действующий игрок команды — он защищает последний рубеж. Он- вратарь.

Команда «Мираторга» — победитель Межотраслевой турнир по футболу «Корпоративный Кубок Черноземья 2022», на постоянной основе участвует в чемпионатах Брянской области: зимой – в мини-футбольном, летом — в третьем дивизионе «большого» чемпионата, Кубке области, Кубке Владимира Навроцкого (Кубке третьего дивизиона).

«Футбол для меня — это отдых. Физически, конечно, это тяжёлый труд, но морально — отдых. После него ты приходишь домой, ложишься в ванну и понимаешь, ч то отдал там, на поле всего себя — и, как ни странно, набрался новых сил и положительных эмоций», — говорит Иван Метлицкий.

Ближайшая цель футболистов «Мираторга» — участие во внутрихолдинговом межрегиональном турнире (в нём ожидается участие 12 команд) и победа в нём. По словам Сергея Полусмака, Брянск — родина мираторговского футбола, а это ко многому обязывает игроков команды.

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