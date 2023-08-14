Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянском Новозыбкове поймали мужчину при попытке забрать наркотик. 33-летний житель Клинцов стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что днем 24 марта этого года мужчина находился на улице Александрова в Клинцах. Он с помощью мессенджеров договорился с неустановленным лицом о приобретении с помощью «закладок» наркотика массой 0,798 грамма.

Когда мужчина пытался забрать наркотическое средство около из домов по улице Мичурина в Новозыбкове, его задержали полицейские и доставили в участок.

Вечром того же дня обвиняемый, находясь в кабинете отдела полиции, чтобы избежать наказания, передал полицейскому 20 тысяч рублей.

Правоохранитель деньги не взял, а о происшествии сообщил в дежурную часть.

- Расследование завершили, - говорят в СУ СКР по Брянской области. – Материалы уголовного дела передали в суд.