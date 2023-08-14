Житель Брянска на мусоровозе насмерть сбил женщину. 53-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 14 марта этого года мужчина на КАМАЗе на территории полигона твердых бытовых отходов в поселке Большое Полпино при попытке задним ходом подъехать к месту выгрузки мусора, не убедился в безопасности маневра и задней частью автомобиля сбил собирающую на территории полигона метал 55-летнюю женщину и переехал ее. Женщина умерла от полученных травм.

- Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.