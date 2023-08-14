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НовостиСпорт14 августа 2023 10:59

Брянские росгвардейцы выполнили нормы комплекса ГТО

Испытания военнослужащие прошли на стадионе «Спартак»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянские росгвардейцы выполнили нормы комплекса ГТО. Испытания прошли в День физкультурника на стадионе «Спартак». Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Росгвардейцы проверили свои силы в беге на 60 метров, подтягивании, поднимании корпуса из положения лежа на спине, наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на тумбе, рывке гири 16 килограмма, беге на один и два километра, стрельбе из электронного оружия.

Выполнение нормативов контролировали судьи. Все сотрудники и военнослужащие выполнили нормативы комплекса ГТО.