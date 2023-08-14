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НовостиПроисшествия14 августа 2023 8:33

В брянском Климове 16-летний мопедист врезался в легковушку

Парня с различными травмами госпитализировали
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Климове 16-летний мопедист врезался в легковушку. ДТП произошло 13 августа около пяти часов вечера на улице Вокзальной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 16-летний водитель мопеда «Альфа» ехал по улице Вокзальной в направлении улицы Колхозной. При повороте налево с крайне правого положения он врезался в автомобиль ВАЗ 21093, который ехал попутно сзади. Им управлял 19-летний парень. Он за рулем меньше двух лет.

- Мопедиста госпитализировали с различными травмами, - говорят в Госавтоинспекции.

У пострадавшего школьника есть водительские права. Он ехал в мотошлеме.

Парень за рулем с 2023 года. Для установления состояния алкогольное опьянения у мопедиста взяли кровь на анализ.