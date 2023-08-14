Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске водитель иномарки врезался в фуру. ДТП произошло 13 августа в первом часу ночи на улице Шолохова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал по улице Шолохова в направлении проспекта Московского. Он врезался в припаркованный автомобиль «Скания».

- В ДТП водитель легковушки получил перелом шейного позвонка и перелом поясничных позвонков, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.

Для установки у него состояния алкогольного опьянения у пострадавшего взяли кровь на анализ.