Фото: "Белые Берега", vk.com.

В брянском поселке Белые Берега в ДТП погиб водитель легковушки. Автоавария произошла 12 августа. Об этом сообщают очевидцы в одной из групп ВКонтакте.

По сообщению в соцсети, после столкновения легковушки и ГАЗели погиб водитель легкового автомобиля Роман Шуб. Пострадавшим пассажирам микроавтобуса оказали медицинскую помощь.

Фото: "Белые Берега", vk.com.

В ГАЗели ежали на работу из Карачева сотрудники «Брянского картона». Люди получили различные травмы. Их направили в больницу №8.

Официальной информации о ДТП пока нет.