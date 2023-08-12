Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 36-летнего Ивана Василева. Он пропал в деревне Косилово Жуковского района. С 1 августиа местонахождение мужчины неизвестно. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. В чем был одет – неизвестно.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Ивана Василева, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

Напомним, в Брянске нашли живым 39-летнего Максима Водяхо. Мужчину искали с 6 августа.