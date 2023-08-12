Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе водитель лесовоза погиб после опрокидывания автомобиля. ДТП произошло 11 августа в четвертом часу дня на 11 километре федеральной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь, Обход города Брянска. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля «КРАЗ» с полуприцепом ехал со стороны Орла в направлении Брянска. Мужчина не справился с управлением. Угодил в кювет и опрокинулся.

- В ДТП водитель умер на месте, - говорят в Госавтоинспекции. - Предварительно известно, что причиной ДТП могла явиться остановка сердца у водителя грузового автомобиля.

Проводят проверку. Устанавливают причины автоаварии.