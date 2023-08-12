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НовостиПроисшествия12 августа 2023 6:09

В Брянском районе водитель лесовоза погиб после опрокидывания автомобиля

ДТП произошло на дороге Брянск-Смоленск
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе водитель лесовоза погиб после опрокидывания автомобиля. ДТП произошло 11 августа в четвертом часу дня на 11 километре федеральной дороги Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь, Обход города Брянска. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля «КРАЗ» с полуприцепом ехал со стороны Орла в направлении Брянска. Мужчина не справился с управлением. Угодил в кювет и опрокинулся.

- В ДТП водитель умер на месте, - говорят в Госавтоинспекции. - Предварительно известно, что причиной ДТП могла явиться остановка сердца у водителя грузового автомобиля.

Проводят проверку. Устанавливают причины автоаварии.