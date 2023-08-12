В Брянске пенсионерка на электросамокате угодила под колеса иномарки

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Бежицком районе Брянска пенсионерка на электросамокате угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 11 августа в первом часу дня на улице Ново-Совестской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Черри Тигго» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу электросамокату «Неолайн», которым управляла 65-лентяя женщина. Она ехала по тротуару слева на право по ходу движения автомобиля.

- В ДТП пенсионерка получила перелом ноги, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщину госпитализировали.