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НовостиПроисшествия12 августа 2023 5:52

В Брянске пенсионерка на электросамокате угодила под колеса иномарки

ДТП произошло на улице Ново-Советской
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Бежицком районе Брянска пенсионерка на электросамокате угодила под колеса иномарки. ДТП произошло 11 августа в первом часу дня на улице Ново-Совестской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Черри Тигго» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу электросамокату «Неолайн», которым управляла 65-лентяя женщина. Она ехала по тротуару слева на право по ходу движения автомобиля.

- В ДТП пенсионерка получила перелом ноги, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщину госпитализировали.