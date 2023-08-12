Коллектив Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» поздравляет с юбилеем!

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Сегодня, 12 августа, свой 70-летний юбилей отмечает Почетный работник Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Миронова Татьяна Васильевна.

За 42 года работы в учреждении Татьяна Васильевна занимала должности от ветеринарного врача отдела серологии до заместителя директора по лабораторной работе. Под её руководством проводилась значительная работа по освоению новых методов лабораторных исследований.

Почетная грамота управления ветеринарии Брянской области, Почётная грамота Брянской областной Думы, Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, звание «Почетный работник Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» - все это заслуженные награды за достигнутые Татьяной Васильевной высокие показатели в профессиональной деятельности.

Коллектив Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» сердечно поздравляет Татьяну Васильевну с юбилеем. Мы искренне благодарны Вам за годы совместной плодотворной работы в стенах нашего учреждения, за внимание, участие и помощь, которую вы оказывали каждому из нас. Желаем оставаться такой же энергичной, целеустремлённой и молодой душой еще на долгие-долгие годы.

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