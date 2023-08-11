Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 12 августа открываются ярмарки выходного дня. Торговые площадки есть в каждом районе города. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Здесь любой желающий сможет купить плодоовощную продукцию напрямую от производителей.

- Как показывает практика последних лет, продовольственный рынок сбыта города Брянска интересен фермерам и сельхозтоваропроизводителям из всех районов Брянской области, - рассказали в мэрии города. - К нам привозят не только востребованные овощи — картофель, морковь, свеклу, огурцы, помидоры, но и фрукты, продукцию пчеловодства, злаки, саженцы деревьев и кустарников и многое другое.

Ярмарки будут работать до 28 октября по субботам с 8:00 до 15:00 с соблюдением необходимых санитарных и эпидемиологических норм по адресам:

Бежицкий район:

- ул. Клинцовская, территория, прилегающая к дому № 60 (у ДК им. Д.Н. Медведева).

Володарский район: - улица Пушкина, 67, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских Партизан.

Советский район: - ул. Брянского Фронта около дома № 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–1»; - улица Спартаковская, 125, на территории бывшего мини-рынка.

Фокинский район: - проспект Московский, около дома №4, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–2».

Возрастное ограничение – 0+