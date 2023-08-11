СПЕЦИАЛИСТЫ БРЯНСКОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФГБУ "ВНИИЗЖ" УСПЕШНО СПРАВИЛИСЬ С ОЧЕРЕДНЫМ РАУНДОМ МСИ

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

По результатам межлабораторных сличительных испытаний (МСИ), организованных аккредитованным провайдером Автономной некоммерческой организацией «Российская система качества» (Роскачество) в июне-июле 2023 года, получено свидетельство об успешном участии Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в раунде по определению массовой доли влаги, массовой доли жира, массовой доли нитрита натрия в образце мясной пищевой продукции (колбаса московская).

Оценка раунда МСИ по критерию z-индекса по всем показателям находится в допускаемых пределах (-2≤/z/≤2).

Полученные оценки свидетельствуют о достоверности результатов испытаний, проводимых в Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

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