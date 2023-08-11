Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе в перевернувшейся легковушке погиб 60-летний водитель. ДТП произошло 11 августа около половины одиннадцатого утра на 26 километре дороги федерального значения Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь, Обход города Брянска. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД Росси по Брянской области.

По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 ехал со стороны Дятькова в направлении Брянска. Мужчина угодил в кювет и опрокинулся.

- Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП, - говорят в Госавтоинспекции. - Предварительно известно, что водитель страдал сердечно-сосудистым заболеванием.

Проводят проверку. Устанавливают причины и обстоятельства автоаварии.