В Брянске автоинспекторы проконтролируют начинающих водителей

В Брянске с 14 по 16 августа пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Молодой водитель». Его проводят для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием начинающих водителей. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

- Основная цель проводимого мероприятия - стабилизация обстановки аварийности с участием водителей со стажем управления транспортными средствами до двух лет, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны данной категории участников дорожного движения, повышение уровня транспортной дисциплины, - рассказали в ОГИБДД.

Автоинспекторы особое внимание обратят на пресечение правонарушений начинающими водителями, эксплуатацию ими транспортных средств с техническими неисправностями либо с отсутствием опознавательного знака «Начинающий водитель», а также выявление фактов управления автомобилем в состоянии опьянения данной категорией автомобилистов.

С начала этого года в Брянске произошло шесть ДТП с участием «молодых» водителей. Травмы получили девять человек, погибших нет. Каждое второе дорожно-транспортное происшествие произошло по вине начинающих водителей. Зарегистрировали три ДТП с шестью пострадавшими.