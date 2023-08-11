В Брянске водитель тягача устроил массовое ДТП. Автоавария произошла 10 августа около половины шестого вечера на улице Шолохова, в районе дома №128. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «МАЗ 643008» ехал по улице Белорусской со стороны улицы Волочаевской в сторону проспекта Московского. Он врезался в автомобиль «Киа Пиканто» под управлением 39-летнего водителя. От удара иномарку отбросило на впереди стоящий автомобиль «Тойота Хайлэндер», за рулем которого была 37-летняя женщина.

- В ДТП 48-летний пассажир автомобиля «Киа Пиканто» получил ушиб грудной клетки, ушиб правой ноги, - говорят в Госавтоинспекции. – После осмотра в больнице ему назначили лечение и отпустили домой.

Водители были трезвыми. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.