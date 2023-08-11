Брянец в пьяной ссоре зарезал знакомого. 48-летний житель Севска стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что в 18 апреля этого года он около десяти часов вечера у себя дома выпивал с 43-летним приятелем. Между мужчинами вспыхнула ссора. В гневе хозяин дома схватил нож и ударил им знакомого в область груди. Мужчина умер на месте преступления.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

- Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.