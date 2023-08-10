Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске за взятки осудили бывшего директора и преподавателя техникума. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием и в суде установили, что директор техникума при посредничестве преподавателя учебного заведения в 2020 году получила взятки от троих других преподавателей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за заключение с ними договоров на оказание образовательных услуг в рамках исполнения техникумом договорных отношений с другим учебным учреждением города Брянска, а также общее покровительство преподавателей по службе. Всего директору передали 100 тысяч рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России.

Кстати, раньше обвиняемых уже привлекали к уголовной ответственности. Их признавали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге при реализации национального проекта. За это они получили штраф.

- Суд приговорил бывшего директора техникума к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - говорят в Следственном комитете. – Преподавателю техникума дали два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

Всю сумму взятки конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.