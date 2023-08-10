В Брянской области после обстрела ВСУ села Чаусы погибли два человека. Один мужчина умер сразу после атаки, а другой скончался в больнице. Его вместе с женщиной доставили в больницу. Об этом сообщает Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- В настоящее время от действий ВСУ погибло двое мирных жителей, - рассказал глава брянского региона. - Двое жителей – женщина и мужчина – получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, 10 августа ВСУ обстреляли село Чаусы в Погарском районе.