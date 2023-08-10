Специалист БРЯНСКОГО ФИЛИАЛА ФГБУ "ВНИИЗЖ" прошел обучение в г. Казань

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В период с 1 по 4 августа текущего года на базе Учебного центра ООО «Центр научно-технического сотрудничества «ДИАЛОГ» состоялось обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в объеме 32 часов по теме: «Менеджер по качеству испытательной лаборатории: обеспечение соблюдения Критериев аккредитации и стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, внедрение и улучшение системы менеджмента», в котором приняла участие главный специалист отдела обеспечения системы качества службы качества ФГБУ «ВНИИЗЖ» Валентина Требенок.

В ходе лекционных и практических занятий были рассмотрены актуальные для слушателей вопросы, среди которых:

- обзор законодательства в сфере аккредитации (постановления правительства РФ, приказы Минэкономразвития РФ) с учётом изменений и дополнений;

- административные требования и система обеспечения беспристрастности и конфиденциальности;

- требования к управлению документацией и записям (включая технические записи): оформление, ознакомление, внесение изменений, резервное копирование и архивирование, представление отчетов о результатах деятельности испытательных лабораторий в ФГИС Росаккредитации;

- реализация правил, предусматривающих требования к системе менеджмента качества лаборатории.

Особое внимание было уделено рассмотрению практических вопросов по формированию документов системы менеджмента испытательной лаборатории. По завершению обучения была пройдена итоговая аттестация и получено удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

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