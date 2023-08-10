В Брянске автоинспекторы устроят «охоту» на пьяных водителей

В Брянске с 10 по 13 августа автоинспекторы устроят «охоту» на пьяных водителей. В областном центре пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

С начала этого года в Брянске произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием пьяных водителей. В них четыре человека получили травмы, погибших нет. В 18 автоавариях механические повреждения получили автомобили.

- Управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, - напоминают в ОГИБДД по году Брянску. - Повторное подобное нарушение влечет уголовную ответственность, которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.