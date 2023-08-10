Мошенники создают приложения для «проверки» смартфонов на уязвимость

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

ВТБ сообщает об очередной опасной мошеннической схеме: злоумышленники звонят клиентам, представляются «специалистами технической поддержки» и предлагают установить на смартфон «официальное» приложение банка для проверки устройства и поиска уязвимостей. Отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали самостоятельно разрабатывать подобные программы. После установки такого приложения они получают удаленный доступ к смартфону и пытаются вывести деньги из онлайн-банка.

На первом этапе мошенники под видом специалистов из технической поддержки банка связываются с клиентом. Звонки совершаются по любому каналу связи, но преимущественно - в мессенджерах. Для убедительности используется логотип банка или подпись «Тех. поддержка». Клиенту сообщают, что в личном кабинете его банковского приложения заметили новые подключенные устройства или мошеннические операции. Далее ему предлагают скачать якобы «сертифицированное приложение» банка для проверки телефона на уязвимости, присылают ссылку на фишинговый сайт с подробной инструкцией, которая объясняет, как установить приложение.

После установки пользователю предлагают запустить новую программу, сообщить «оператору» идентификационный номер (который является кодом доступа) и открыть свой мобильный банк. Таким образом, мошенники получают удаленный доступ к устройству, обладают полной конфиденциальной информацией и данными онлайн-банка, после чего начинают попытки похищения средств. Приложение, которое просят установить мошенники, является программой удаленного управления для телефонов на Android.

Мошенники используют звонки через мессенджеры, поскольку они бесплатны, их можно автоматизировать для массированных атак, а также есть возможность скрыть номер телефона и показывать название организации или логотип.