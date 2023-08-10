Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Суражском районе водитель иномарки сбил пенсионера на мопеде. ДТП произошло около часа дня на четвертом километре Сураж-Иржач. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «Киа Рио» ехал со стороны Суража в направлении села Далисичи. Он врезался в мопед «Сабур» под управлением 64-летнего водителя. Пенсионер ехал попутно впереди. Он поворачивал налево.

- В ДТП мопедист получил сочетанную травму, множественные ушибы, ссадины, кровоподтеки грудной клетки и верхних конечностей, ушиб шейного отдела позвоночника, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребер, ушиб грудины - говорят в Госавтоинспекции. - Его госпитализировали.