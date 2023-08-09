Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске бывшему главврачу горбольницы №1 не изменили приговор. Константина Воронцова приговором Советского районного суда Брянска от 12 мая этого года осудили по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Суд приговорил его к пяти годам исправительной колонии строгого режима и штрафу больше пяти миллионов 740 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что с февраля 2018 года по октябрь 2021 года главный врач больницы по предварительному сговору с заведующей аптекой данного медицинского учреждения получили от индивидуального предпринимателя 2,7 миллиона рублей за заключение договоров на поставку медицинских товаров.

- Осужденный и его защитник обжаловали состоявшийся приговор суда, считая его незаконным, необоснованным и несправедливым, просили приговор отменить, - рассказали в прокуратуре. - Апелляционная инстанция Брянского областного суда с учетом позиции прокурора не нашла оснований для удовлетворения жалоб и оставила приговор без изменения.

Напомним, депутата и главврача больницы №1 Константина Воронцова задержали в 21 февраля 2022 года. Его на два месяца отправили под стражу. А его подельницу, заведующую аптекой, посадили в СИЗО.

В Брянске досрочно прекратили полномочия депутата областной Думы Константина Воронцова.