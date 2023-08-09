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НовостиОбщество9 августа 2023 7:52

В Брянской области ищут 46-летнего Иван Сисина

Мужчина пропал в Погарском районе 5 августа
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 46-летнего Иван Сисина. Мужчина пропал на хуторе Джурока Погарского района. С 5 августа его местонахождение неизвестно. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 175 сантиметров, нормоального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Предположительно был одет в коричневую футболку, камуфлированные штаны.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ивана Сисисина, просят сообщать по телефонам: 8 (800) – 700-54-52 или 112.

Напомним, в Брянской области ищут 51-летнего Николая Шерстюка. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.

И до сих пор продолжают поиски 85-летнего Александра Крюковцова. Пенсионер 27 июля заблудился в лесу.