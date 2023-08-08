Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Сельцо подрядчик затянул с капитальным ремонтом школы. Надзорное ведомство проверило ход работ в средней общеобразовательной школе №3 и выявило недостатки. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По контракту ремонт строители должны завершить 21 августа этого года.

- Проведенное обследование объекта показало, что в настоящее время работы по ремонту фасада здания выполнены на 60%, при этом установлены дефекты фасада, - рассказали в прокуратуре. - Учитывая ограниченное количество времени до окончания срока выполнения работ по заключенному контракту и их значительный объем, прокурор представителю подрядчика объявил предостережение о недопустимости нарушений требований закона.

Прокуратура города контролирует устранение дефектов и капитальный ремонт школы.