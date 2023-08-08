Брянец в пьяной ссоре зарезал жену

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Дятьковском районе 51-летний мужчина в пьяной ссоре зарезал жену. Местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Расследованием и судом установили, что 5 апреля этого года пьяный мужчина у себя дома на улице Мира в ссоре со своей женой схватил нож и ударил ее в грудь несколько раз. Женщина на следующий день умерла в больнице.

- Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы, - говорят в следственном комитете. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.