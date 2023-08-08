«Брянсккоммунэнерго» по плану готовится к зиме

Внутри современной котельной. Фото: ГУП «Брянсккоммунэнерго.

Наступившая в первых числах августа жара никак не повлияла на работы по подготовке котельных, линий теплотрасс и иного хозяйства ГУП «Брянсккоммунэнерго» к очередному отопительному сезону. До его начала остается не так много времени. Например, в прошлом году погодные условия потребовали подать тепло потребителям уже в конце сентября.

Плановая подготовка основных производственных фондов началась в ГУП еще весной. Многое уже сделано: в котельных отремонтированы или заменены на новые котлы, водяные насосы, проведены регламентные работы на газовом оборудовании, там, где требовалось, уложены новые трубы на теплотрассах, остальные трубопроводы промыты и проверены на герметичность… Ежегодно специалисты «Брянсккомунэнерго» осваивают и капитальные вложения в развитие предприятия. Не стал исключением и нынешний год. Так, по Государственной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» на 2023 год предусмотрена реконструкция котельной по ул. Степной,3 в Советском районе г. Брянска. До настоящего времени мощность этой котельной составляла 3,85 МВт, после реконструкции она увеличится до 7,5 МВт. Это позволит подключить к ней новые жилые дома, в том числе дом по ул. Строкина. Работы проводит ООО «СМУ ОВК» г. Курска, выигравшее тендер.

С целью подключения к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения ГУП «Брянсккоммунэнерго» объекта: «Хирургический корпус ГБУЗ Брянской областной детской больницы», был заключен договор с ООО «СтройБрянск». Планируется выполнить замену трубопроводов в лотках на территории больницы протяжённостью около 450 м в четырехтрубном исполнении. Работа выполнена на участке протяжённостью около 300 м.

В стадии завершения реконструкция котельных в с. Плюсково Трубчевского района, в г. Почепе по ул. Мглинская,52. и строительство новой блочно-модульной котельной (БМК) в Стародубском районе. Эта современная котельная будет функционировать в автоматическом режиме.

К отопительному сезону планируется ввод в эксплуатацию новых котлов наружного расположения (КНР): с целью переключения потребителей котельной по ул. Калинина, 152 в г. Брянске; с целью переключения части потребителей котельной по пр-ту Ленина в пос. Локоть Брасовского района.