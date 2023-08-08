Представители ФГБУ «ВНИИЗЖ» приняли участие в заседании по проблемным вопросам ликвидации бруцеллеза КРС на территории Смоленской области

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

4 августа 2023 года в Главном управлении ветеринарии Смоленской области под руководством заместителя Губернатора Смоленской области Алексея Кучумова состоялось заседание круглого стола на тему: «Проблемные вопросы ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота на территории Смоленской области».

В заседании приняли участие специалисты Главного управления ветеринарии Смоленско й области, департамента Смоленской области по здравоохранению, Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, сотрудники ООО «Брянская мясная компания», ФКП «Щелковский биокомбинат», представители высшего образования, научного сообщества и другие заинтересованные лица.

От подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» в заседании приняли участие главный научный сотрудник отдела координации научно-исследовательских работ ФГБУ «ВНИИЗЖ», доктор ветеринарных наук, профессор Василий Белоусов и заместитель руководителя Брянской испытательной лабораторииФГБУ «ВНИИЗЖ» Оксана Будникова. Организаторы и участники мероприятия обсудили существующее положение по бруцеллезу на территории региона, рассмотрели ряд вопросов, направленных на усиление превентивных мероприятий, информирование населения, а также оперативное взаимодействие всех заинтересованных ведомств в случае выявления инфекции. По итогам работы круглого стола присутствующие пришли к единому мнению о том, что основным профилактическим мероприятием, позволяющим защитить здоровье продуктивных/непродуктивных животных, является вакцинация. Дальнейшая совместная работа, направленная на ликвидацию бруцеллеза крупного рогатого скота на территории Смоленской области, будет продолжена.

Для справки: Бруцеллез развивается, как правило, постепенно и не имеет специфических черт. Инкубационный период составляет 1-2 недели. Опасность заболевания заключается в его антропозоонозной природе, то есть болеют не только животные, но и люди. Инфекция наносит значительный ущерб агропромышленному комплексу района и представляет реальную опасность для населения. В Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» с целью диагностики заболевания проводят серологические исследования методом РА, РСК, ИФА, а также применяют метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).

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