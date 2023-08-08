Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске приводят в порядок дороги к школам и детским садам. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Так, в Фокинском районе капитально отремонтировали дорогу по улице Ермакова. Обновили участок от улицы Шолохова до переулка Полесского. Здесь находятся средняя школа № 36 имени Г.Л. Юдина, школа коррекции и развития VIII вида № 37, детский сад № 69 ОАО «РЖД», а также детская хореографическая школа города Брянска.

К завершению подходит капитальный ремонт дороги в Фокинском районе по улице Красных Партизан. Обновили участок от улицы Чапаева до улицы Севской. Эта дорога ведет к школе № 41, а также к детской библиотеке №3.

В Бежицком районе капитальный ремонт провели на переулке Почтовом (от улицы Литейной до улицы Клинцовской). Здесь находится городской Дворец культуры имени Д. Н. Медведева, в котором работают студии танцев, спортивные секции и кружки. Кроме того, улица ведет к детским садам «Одуванчик» и «Олененок».

А в Бжице заканчивают капитальный ремонт улицы Дятьковской (от улицы Клинцовской до улицы Угольной) – автодорога ведет к школе № 17.

Капитальный ремонт проводят на дороге по улице Отрадной в Бежице. Здесь находится школа №43.

В Володарском районе капитально отремонтирован участок дороги по улице Тельмана (от дома № 119 по улице Тельмана до переулка Тельмана), который проходит до средней школе № 26.

В порядок дороги приводили по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".