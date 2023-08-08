В Брянской ветеринарной клинике появилась вакцина против бешенства производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» - «АРРИАХ- Рабивак»

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Многие инфекционные болезни могут быть опасны не только для кошек и собак, но и для их хозяев. Поэтому ветеринарные врачи рекомендуют регулярно прививать своих питомцев хотя бы от бешенства. Бешенством называют инфекционное заболевание вирусного характера, поражающее нервную систему млекопитающих животных. Его передача происходит через слюну. Главное мероприятие, позволяющие защитить здоровье животных – вакцинация.

Вакцинация - мероприятие, направленное на формирование иммунитета к определенной болезни. Она может быть как однократной, так и многократной. Кратность говорит о том, сколько раз необходимо проводить процедуру для образования стойкого поствакцинального иммунитета.

Для проведения процедуры вакцинации в Брянской ветеринарной клинике ФГБУ «ВНИИЗЖ» используются вакцины российского и зарубежного производства. Вакцинация и ревакцинация проводится согласно инструкции по применению вакцины. За 6 месяцев текущего года вакцинировано против бешенства 397 животных (82 кошки и 315 собак). Новая разработка ученых ФГБУ «ВНИИЗЖ» для вакцинации животных против бешенства - вакцина антирабическая инактивированная эмульсионная культуральная «АРРИАХ- Рабивак» появилась в Брянской ветеринарной клинике ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Вакцина изготовлена из инактивированного вируса бешенства (аналог штамма «Щелково-51») и применяется для профилактики и вынужденной иммунизации крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, верблюдов, собак и кошек. Профилактическую иммунизацию животных против бешенства проводят однократно, с последующей ревакцинацией через год. Преимущество данной вакцины состоит в удобстве расфасовки, от нескольких доз до 400 прививочных доз во флаконе, что значительно удешевляет процесс вакцинации сразу большого количества животных в крупных сельскохозяйственных предприятиях, приютах для домашних животных.

За подробной консультацией или с целью вакцинации питомца можно обратиться к ветеринарным врачам ветклиники по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Тел 8(4832)32-23-30, 8(4832)40-30-60 e-mail: veterinar@bmvl.ru. Мы работаем в круглосуточном режиме, без перерыва и выходных. Для удобства наших клиентов на базе клиники работает ветеринарная аптека, где можно приобрести корма и лекарственные препараты для животных.

Кроме того, ФГБУ «ВНИИЗЖ» разрабатывает, модернизирует и производит эффективные и безопасные ветеринарные биопрепараты для предупреждения различных заболеваний животных. Контактное лицо в Брянске по вопросам заказа вакцин, а также консультационным услугам по их применению – Киселева Наталья Леонидовна. Тел. 8 (4832)32-77-17, доб. 145, почта: market@bmvl.ru.

Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ»: с уважением к людям, с заботой к животным!

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