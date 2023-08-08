В Брянске запретили движение и парковку у Мемориала ветеранам революдиононго движения

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Бежицком районе Брянска на улице Ульянова запретили движение и парковку у Мемориала ветеранам революционного движения. Прокуратура провела проверку после обращения местного жителя. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

- С целью принятия мер по упорядочиванию транспортных и пешеходных потоков либо полного запрета движения и стоянки транспортных средств на данной территории, а также применения дорожных знаков, запрещающих движение и стоянку транспорта вблизи указанного мемориала, прокуратура внесла представление главе Брянской городской администрации, - рассказали в надзорном ведомстве.

Вблизи Мемориала установили дорожные знаки «Въезд запрещен».