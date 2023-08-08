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НовостиОбщество8 августа 2023 7:03

Лишенный прав брянец сел за руль автомобиля

Мужчине грозит до одного года лишения свободы
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Лишенный прав 41-летний житель Стародуба сел за руль автомобиля. на мужчину завел уголовное дело по статье «управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии дознания, днем 22 июня этого года лишенный водительских прав мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-21074. на улице Свердлова в Стародубе его остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления автомобилем.

Нарушителю грозит до одного года лишения свободы.