Лишенный прав брянец сел за руль автомобиля

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Лишенный прав 41-летний житель Стародуба сел за руль автомобиля. на мужчину завел уголовное дело по статье «управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии дознания, днем 22 июня этого года лишенный водительских прав мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-21074. на улице Свердлова в Стародубе его остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления автомобилем.

Нарушителю грозит до одного года лишения свободы.