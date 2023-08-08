Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске водитель иномарки сбил 66-летнего велосипедиста. ДТП произошло 7 августа в десятом часу дня на проспекте Московском. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал по проспекту героев в направлении улицы Речной. Он сбил 66-летнего пенсионера на велосипеде «Стелс Навигатор 510». Велосипедист переезжал через дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

- В ДТП пенсионер получил перелом черепа, ушиб головного мозга, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали в реанимацию.

Для установления состояния алкогольного опьянения у пенсионера взяли кровь на анализ. Водитель автомобиля за рулем чуть больше двух лет. Он был трезвым.