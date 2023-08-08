Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брасовском районе на ГАЗель упало дерево. ДТП произошло 7 августа около половины шестого вечера на грунтовой дороге в поселке Локоть. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «ГАЗ Бизнес» ехал по грунтовой дороге со стороны озера Октябрьское в направлении улицы Маркова. От сильного ветра на машину упало дерево.

- В ДТП 28-летний пассажир получил ушиб правого плеча, ушиб шейного позвоночника, черепно-мозговую травму, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали. Другой 28-летний пассажир получил ушибы шейного позвоночника и грудной клетки. Ему назначили лечение и отпустили домой.