Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Калинина появится ливнека. Ремонт улицы проводят на участке от дома №209 до дома №272, то есть от памятника артиллеристам и почти до Голубого моста. На этот отрезок как раз чаще всего жаловались местные жители и просто проезжающие автомобилисты. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Стоимость работ на улице Калинина - 55 миллионов рублей. Капремонт ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас подрядчик устанвливает бортовые камни. Укладывает выравнивающий слой асфальтобетона.

До 6 сентября строители должны привести в порядок участок длиной почти два километра. На нем предстоит уложить новый асфальт, отремонтировать и построить тротуары, сделать освещение, нанести разметку, установить остановки и дорожные знаки. А на некоторых пониженных участках улицы проложить ливневую канализацию.