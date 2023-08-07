Брянск развивает дружеские отношения с Беларусью - город Осиповичи может стать нашим побратимом

Фото: Дмитирий Саврицкий, главный редактор газеты "Осиповичский край".

В минувшие выходные делегация из Брянска приняла участие в праздновании Дня города Осиповичи Могилёвской области.

Делегацию возглавил председатель Белорусского землячества на Брянщине, заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Николай Голосов. Также по приглашению белорусской стороны поздравить их с Днём города приехали глава Фокинской районной администрации города Брянска Александр Гаврилов и главный редактор издания «Московский комсомолец в Брянске», заместитель председателя Белорусского землячества Григорий Кожурин, — рассказали в белорусском землячестве.

Александр Гаврилов зачитал приветственный адрес, направленный руководству и жителям Осиповичей от главы Брянской городской администрации Александра Макарова. Николай Голосов по поручению руководства организации ветеранов военной службы вручил медали председателю Осиповичского райисполкома Константину Жигуцкому, ветеранам-афганцам, учителям и активистам, ведущим патриотическую работу, а также врачу, спасавшим людей во время пандемии коронавируса.

В своём выступлении Николай Голосов подчеркнул, что отношения между жителями Брянска и Осиповичей имеют давнюю историю. За это время в Брянске побывали представители различных творческих коллективов, которые выступили с концертными программами. Николай Иванович отметил, что судьба российского и белорусского народа едина. В годы войны Беларусь, как и многие российские города и села поверглась оккупации и разграблению со стороны немецко-фашистских захватчиков. В этой связи Голосов вручил руководству Осиповичей материалы судебного процесса о признании геноцида против советского народа, подготовленные и переданные прокурором Брянской области Александром Войтовичем — уроженцем Минской области.

Осиповичи — динамично развивающийся молодой город. За полтора века своей истории Осиповичи стали вторым промышленным и экономическим центром Могилёвской области. Этот город имеет много общего с Брянском, вернее с теми районами нашего города, которые связаны с железной дорогой. Так, например, появление железной дороги дало толчок дальнейшему развитию и Осиповичам, и Фокинскому району. Именно в Фокинском районе есть улица Белорусская. Здесь работает завод «Брянсксельмаш», имеющее самые тесные связи с белорусскими предприятиями.

В ходе общения брянской делегации представили разнообразные организации, которые составляют основу экономики Осиповичского района. Среди них предприятия машиностроения, переработки, легкой промышленности. Вполне вероятно, что многие из них найдут партнёров на Брянщине. Кстати, одно из брянских предприятий — фирма «Перехватчик», которая занимается проектированием и изготовлением противотаранных и других систем в сфере антитеррористической деятельности и безопасности уже заинтересовала своей продукцией белорусских партнёров.

Все эти и другие обстоятельства дают основания наладить более тесные дружеские связи с Осиповичами, которые могут перерасти в братские отношения. Кстати, именно об этом шла речь на встрече брянской делегации с руководством города Осиповичи, в которой приняли участие заместитель председателя Могилёвского облисполкома Николай Дедков, депутат Национального собрания Республики Беларусь Светлана Шутова, председатель Осиповичского районного Совета народных депутатов Сергей Сувеев, другие руководители, ветераны, авторитетные представители общественности. Все участники встречи высказали единодушное мнение, что развитие побратимских отношений пойдёт на пользу нашим городам, их населению.