Под брянским Погаром водитель мотоцикла на крутом повороте угодил в ДТП. Автоавария произошла 6 августа около двух часов дня на шестом километре дороги Брянск-Новозыбков-Погар-Романовка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 46-летний водитель мотоцикла «Хонда СВ600» ехал со стороны деревни Романовка в направлении села Стечна. Проезжая крутой поворот, он не справился с управлением и съехал с дороги.

- Мотоциклист получил травмы позвоночника и головы, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.

Медицинское освидетельствование показала, что он трезвый. У мужчины на анализ взяли кровь для установления в организме наличия иных опьяняющих веществ.

Водитель ехал без мотошлема, а мотоцикл не имеет государственных регистрационных знаков. Водительских прав у пострадавшего нет.