В Брянске в пяти домах по улице Почтовой отключили холодную воду

В Брянске в домах по улице Почтовой отключили холодную воду. Водоснабжение отсутствует в домах 136, 146, 146а, 148, 150. В пяти домах проживают больше 2 200 человек. На водопроводе ведут аварийные работы. Специалисты меняют задвижки. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Сейчас на месте работает аварийно-восстановительная бригада городского водоканала, - рассказали в мэрии города. - Брянская городская администрация просит жителей отнестись с пониманием к временным коммунальным неудобствам.