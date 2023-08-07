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НовостиПроисшествия7 августа 2023 10:38

В Брянске в пяти домах по улице Почтовой отключили холодную воду

Специалисты на водопроводе меняют задвижки
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске в домах по улице Почтовой отключили холодную воду. Водоснабжение отсутствует в домах 136, 146, 146а, 148, 150. В пяти домах проживают больше 2 200 человек. На водопроводе ведут аварийные работы. Специалисты меняют задвижки. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Сейчас на месте работает аварийно-восстановительная бригада городского водоканала, - рассказали в мэрии города. - Брянская городская администрация просит жителей отнестись с пониманием к временным коммунальным неудобствам.