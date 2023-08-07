В Брянске на улице Пушкина на автомобиль упала большая ветка дерева

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Пушкина во дворе дома №85 на автомобиль упала большая ветка дерева. Сообщение о случившемся поступило на телефон «112» городской диспетчерской вечером 6 августа. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В понедельник, 7 августа, к половине одиннадцатого утра на место выезжали спасатели Управления по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска. С помощью спецтехники они распилил ветку и убрали ее с автомобиля.