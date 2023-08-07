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НовостиОбщество7 августа 2023 8:55

В Комаричском районе администрацию заставили отремонтировать водопроводные сети

Прокуратура направила иск в суд
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Комаричском районе администрацию заставили отремонтировать водопроводные сети. Прокуратура подала иск в суд. Суд признал незаконным бездействие администрации района по непроведению капитального ремонта водопроводных сетей района. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

После прокурорской проверки стало понятно, что протяженность ветхих водопроводных сетей Комаричского района, степень износа которых превышает 90%, больше 37 километров.

- В ходе судебного разбирательства прокуратура обосновала свои требования тем, что значительный износ водопроводной сети приводит к частым авариям и остановкам подачи водоснабжения, что существенно нарушает права жителей района, -рассказали в надзорном ведомстве.