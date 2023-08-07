Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Брянец ворвался в дом к пенсионерке и угрожал ей убийством. 41-летний житель Клинцов стал фигурантом уголовного дела по нескольким статьям: «Незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия» и «Умышленное повреждение чужого имущества». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 18 июня 2022 года в деревне Завод-Корецкий Гордеевского района мужчина проник в дом к 71-летней женщине. Он применил физическую силу. А затем схватил пенсионерку за горло и начал угрожать ей убийством. Злоумышленник сбежал из дома после приезда полиции. Ночью 22 июня 2022 года он же разбил в доме пенсионерки стекла в четырех окнах.

После обвинительного заключения. Фигурант скрылся и был объявлен в розыск. Его задержали и заключили под стражу.

- Изучение данных о личности подсудимого показало, что ранее он отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, насильственные действия в связи с производством предварительного расследования и публичное оскорбление представителя власти, - рассказали в прокуратуре. - В его действиях наличествует рецидив преступлений.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.